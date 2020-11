Samantha De Grenet a Domenica Live: “Non sento ancora odori e sapori” | Video Mediaset

Samantha De Grenet a Domenica Live ha parlato del tumore al seno che l’ha colpita qualche anno fa e per il quale sta proseguendo le cure. La showgirl ha anche parlato del Covid-19 dicendo di essere guarita, ma di non sentire ancora odori e sapori. Mangiando una buona matriciana, purtroppo, deve andare a memoria … . Ecco i video Mediaset.

La De Grenet ha ricevuto poi in studio una bellissima sorpresa. il figlio Brando è entrato per portarle una splendida torta per i suoi 50 anni.

continua a leggere sul sito di riferimento