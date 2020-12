Samantha De Grenet, nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020: il suo ingresso in Casa | Video Mediaset

Samantha De Grenet è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana la De Grenet non è nuova ai reality. Ha partecipato infatti nel 2017 all’isola dei famosi, l’edizione vinta da Raz Degan, dove si scontrò molto spesso con il modello e attore israeliano.

La De Grenet, ritrova anche una ex isolana, ovvero Dayane Mello con la quale si scontrò all’Isola dei Famosi. Ora si abbracciano non c’è tempo per i malumori.

Samantha De Grenet, entrata in Casa, ha subito un battibecco con Giacomo Urtis che aspetta l’esito del televoto, e con il quale ha un conto in sospeso. Ecco il Video Mediaset del suo ingresso in Casa.

