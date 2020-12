Samantha de Grenet VS Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip | Video Mediaset

Samantha De Grenet critica Maria Teresa Ruta per come si comporta all’interno del reality. La De Grenet, dice che la conduttrice fa i suoi show e si fa dei film, non dice la verità sulle cose che accadono dentro la Casa. Poi va in confessionale a piangere. Le due VIP si confrontano dopo la tensioni e i litigi per le pulizie di questa settimana, per Maria Teresa, Samantha, vuole prendere il suo posto nella Casa. Insomma, la Ruta è finta e teatrale secondo la De Grenet. Dal canto suo la Ruta si giustifica dicendo che ha le sue fragilità e che ci rimane male rispetto a certi comportamenti. Ecco Il Video Mediaset.

