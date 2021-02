Samantha la nuova tronista di Uomini e Donne, è una bellezza curvy: “Si può dimagrire ma non si può diventare simpatici”

“Si può dimagrire ma non si può diventare simpatici”, è con queste parole che la nuova tronista di Uomini e Donne si presenta al pubblico del pomeriggio di canale 5 che da sempre segue il dating show di Maria De Filippi. Ma vediamo di conoscerla meglio!

Samantha è la nuova tronista di Uomini e Donne: la novità? E’ una bellezza curvy

Nel popolare programma pomeridiano di Maria De Filippi è stata presentata la nuova tronista: occhi chiari, capelli neri bellissimi, bocca sensuale un corpo morbido che non ha nulla a che fare con le acciughe che solitamente vediamo in tv. E aggiungiamo, finalmente!! Insomma, una donna normalissima con un viso meraviglioso e un corpo altrettanto sinuoso e sexy.

Uomini e Donne: la nuova Tronista è Samantha

Il video di presentazione lanciato da Witty Tv presenta una giovane donna, che ha combattuto da sempre con i chili di troppo, è arrivata a pesare anche 48 chili pur di avere quella fisicità che invidiava alle altre donne. Ma poi ha capito che non poteva piegarsi ai dettami della società e alla sua natura, non poteva essere Belen Rodriguez o Angela Nasti e quindi ha finalmente accettato il suo corpo e giorno dopo giorno ha imparato ad amarsi di più.

Uomini e Donne: Trono Classico, durante la scelta di Davide, la presentazione di Samantha

Proprio oggi 10 febbraio, su Canale 5, abbiamo visto la scelta di Davide che dopo molti tentennamenti ha scelto Chiara. E proprio durante la scelta, è stato mandato il video di presentazione di Samantha presentando così al pubblico la nuova tronista!

Samantha, si è raccontata in modo ironico e divertente non prendendosi troppo sul serio: ha 30 anni e viene da Sapri. La giovane donna, ha raccontato che tempo fa le sue amiche l’avevano iscritta al programma e rivela: “Accesi la tv, c’era Angela Nasti tronista. Fregna epica ma le esterne…erano ‘Dimmi quanto sono bella’“. La giovane ha confessato scherzando, che a Nasti non le sta particolarmente simpatica.

“Da sempre mi sono sentita diversa, sin da bambina non potevo fare la ballerina o correre sul prato, figuriamoci immaginare di diventare una principessa. Nonostante questo, sono cresciuta in una normalissima famiglia del Sud, fatta di alti e bassi, principi, severità e pasta asciutta” ha raccontato nel suo video di presentazione, aggiungendo poi: “A 15 anni pesavo 90 kili, li camuffavo con grande furbizia indossando pantaloni più grandi. Io quei kg li ringrazierò sempre perché mi hanno permesso di sviluppare altre doti come la capacità di andare oltre ciò che si vede”.

Ha concluso il suo video di presentazione presentato con una lettera, con tre insolite richieste: alla redazione, a Maria e a Gianni e Tina. Eccole:

Alla redazione ha chiesto: "Vi prego, levatemi la passerella dall'alto.

A Maria: "spero ti sia attrezzata per il Miracolo".

A Gianni e Tina: "quando inizio ad essere troppo autoironica datemi un calcio sullo stinco".

Insomma, se tanto ci da tanto questa ragazza farà un trono travolgente e vero. La sua simpatia è palese e finalmente è la normalità che andrà in onda. Come sempre Maria De Filippi è un’antesignana che capisce come le problematiche legate al cibo affliggano milioni di ragazze. La chiave è amarsi ed accettarsi, e Maria darà un bell’esempio a tutti, con la scelta di questa nuova tronista.

Siete d’accordo?

