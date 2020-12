Sampdoria, Bereszynski out domenica contro il Napoli

Domenica alle 15 il Napoli affronterà la Sampdoria di Claudio Ranieri in quella che si annuncia come una sfida importante per il campionato. Bereszynski sarà out.

Sampdoria, Bereszynski out

Bartosz Bereszynski si è infortunato domenica scorsa nel match contro il Milan del “Ferraris”, costretto al cambio nel primo tempo. Secondo quanto riportato oggi da Repubblica, il terzino ha riportato uno stiramento, si spera di primo grado. Ma sicuramente non ci sarà contro il Napoli, con Ranieri che sarà costretto ad un cambio sulla fascia. Anche l’ex Manolo Gabbiadini è uscito non al meglio contro i rossoneri, ma per lui non dovrebbero esserci complicazioni.

