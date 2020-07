Sampdoria e Fiorentina vittorie e quasi salvezza

Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per la Sampdoria che senza particolari problemi supera per 3-0 il Cagliari di Walter Zenga e fa un grosso balzo avanti in ottica salvezza. A decidere la sfida la rete realizzata da Gabbiadini e la strepitosa doppietta di Bonazzoli. Per i sardi continua il momento negativo con il successo che manca ormai da ben cinque partite. A sbloccare la gara dopo otto minuti e’ la Sampdoria con Gabbiadini: traversone dalla destra di Linetty, sponda di Jankto, il pallone giunge al centravanti blucerchiato che di testa supera un incolpevole Cragno, realizzando la sua decima rete stagionale.

