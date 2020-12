Sampdoria, il report di oggi: lavoro specifico per Gabbiadini e Tonelli. Terapie per Bereszynski

Attraverso il proprio portale ufficiale la Sampdoria ha riferito il report della seduta d’allenamento in vista della gara contro il Napoli allo Stadio Maradona, la prossima domenica.

Di seguito le ultime anche sugli infortunati:

Torna a splendere il sole su Bogliasco, dove la Sampdoria continua la fase di avvicinamento alla trasferta di Napoli. Dopo una prima fase di attivazione a secco sul campo 2 del “Mugnaini”, Claudio Ranieri e il suo staff tecnico hanno diretto una seduta caratterizzata da circuito tecnico e partite a tema.

Specifici. Keita Balde prosegue il protocollo di recupero agonistico sul campo. Manolo Gabbiadini e Lorenzo Tonelli hanno svolto il riscaldamento con i compagni, per poi dedicarsi ad allenamenti specifici; individuale in palestra invece per Nik Prelec. Soltanto terapie infine per Bartosz Bereszynski. Domani, venerdì, ancora una seduta mattutina.

