Sampdoria, l’ex presidente Mantovani: “Il Napoli lotterà per lo scudetto”

Enrico Mantovani, figlio di Paolo (indimenticato presidente dello scudetto doriano), e a sua volta presidente della Sampdoria dopo la morte del padre, ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli in vista del match con il Napoli di domenica.

Sampdoria, parla l’ex presidente Mantovani

“Maradona era divino, l’ho visto varie volte contro la mia Sampdoria. Impossibile stargli dietro. E’ un campionato anomalo, ma quasi sicuramente il Napoli lotterà per il titolo. Non vedo come non possa lottare per lo scudetto, e bisogna vedere come si svilupperà la vicenda della partita con la Juventus. Ferrero? Non gli si può dire nulla, non lotta per il titolo e il suo lo fa ogni anno. Insigne-Mertens come Vialli-Mancini, ci può stare il parallelo. Ovviamente sono epoche diverse, quindi lascia il tempo che trova, ma da anni sono loro due che trascinano gli azzurri come per anni fecero i due giocatori con la Samp”.

