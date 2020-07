Sampdoria-Milan, ore 19.30: le probabili formazioni

Sampdoria e Milan, sfida tra due gentiluomini in panchina come Ranieri e Pioli e sfida anche tra due ‘anziani’ ed esperti bomber come Fabio Quagliarella e Zlatan Ibrahimovic. Sfida anche tra due giovani portieri Emil Audero e Gigio Donnarumma. Insomma, gli ingredienti per vedere una bella partita ci sono tutti. Fischio d’inizio alle 19.30. Si gioca al Luigi Ferraris di Genova. Vediamo insieme le probabili formazioni e le possibili scelte di Claudio Ranieri e Stefano Pioli. Sampdoria View this… continua a leggere sul sito di riferimento