Sampdoria Napoli, le formazioni ufficiali: Mertens e Koulibaly out. Ci sono Lobotka ed Elmas

Sampdoria Napoli è l’ultimo match di questa giornata di campionato ed andrà in scena questa sera a partire dalle 20.45. Gli uomini di Gattuso arrivano a casa dei liguri dopo due importanti vittorie prima in Coppa Italia, contro la Lazio, e poi in campionato contro la Juventus. Per quanto riguarda i padroni di casa, invece, la compagine di Ranieri cerca tre punti importanti per allontanare la zona retrocessione. Sono state, pochi minuti, diramate le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

Sampdoria: in attesa

Napoli: Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.

