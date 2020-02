Sampdoria-Napoli, le pagelle: sentenza Milik, Demme decisivo anche in zona gol

Pagelle Sampdoria Napoli | Gara dalle mille emozioni allo stadio Marassi: gol, giocate, rigori, infortuni, VAR e decisioni che infiammano l’ambiente. Ecco le pagelle degli azzurri firmate dalla redazione di CalcioNapoli1926.it.

Le pagelle di Sampdoria-Napoli

Meret 5,5 – Poche responsabilità sul gol subìto da Quagliarella, la tocca ma non basta per deviarla al di là del secondo palo e la palla si insacca. Ancora, tocca il rigore di Gabbiadini: troppo forte e angolato, subisce la seconda rete.

Hysaj 5 – Scivola in occasione del gol di Quagliarella, non lo ostacola e lo lascia troppo libero per coordinarsi. Da quella posizione il capitano della Sampdoria è implacabile.

Manolas 5,5 – Impreciso e a tratti irruento: errore di marcatura nell’azione della rete annullata a Gaston Ramirez (che colpisce in rovesciata), poco dopo fa fallo da rigore ai danni di Quagliarella.

Di Lorenzo 6 – Nuova gara da centrale, il nuovo ruolo gli è familiare e porta a casa una buona prestazione.

Mario Rui 6 – Cattiveria agonistica e impegno su tutti, il portoghese non molla un attimo e limita al meglio delle proprie possibilità gli avversari blucerchiati (Gaston Ramirez e Thorsby).

Le pagelle di centrocampo e attacco

Elmas 7 – Ottimo primo tempo: primo gol in Serie A e lacrime di gioia. Tanti inserimenti nell’area di rigore senza palla, premiati in occasione della rete sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Di Lorenzo.

(Dal 79′ Politano SV)

Lobotka 7 – Un primo tempo di primissimo livello, grandissima prova all’esordio da titolare in campionato per lo slovacco.

(Dal 61′ Demme 7 – Incide come pochi in questo Napoli: il suo arrivo ha dato la scossa agli azzurri, questa sera trova anche un gol importantissimo)

Zielinski 6,5 – Il polacco serve Milik nell’azione che sblocca il match, poi trova una rete annullata (giustamente) per fuorigioco. In grande spolvero nelle ultime settimane: Gattuso sembra aver rigenerato anche il numero 20.

Callejon 5,5 – Gara poco entusiasmante per lo spagnolo, che comunque accontenta le richieste di mister Gattuso.

(Dal 73′ Mertens 6,5 – In pieno recupero cade male e si tiene la spalla: esce dal campo accompagnato dai sanitari. Gli basta un pallone a tempo quasi scaduto per segnare il gol numero 119 con la maglia del Napoli)

Milik 6,5 – Pronti, partenza, via: il numero 99 brucia Audero e firma il gol dello 0-1. E’ il miglior marcatore della stagione azzurra, riesce sempre a lasciare il segno.

Insigne 6,5 – Molto attivo sul fronte offensivo, nonostante non riesce a trovare la via della rete. La sua conclusione, respinta da Audero, porta al gol di Demme.

