sampdoria-retrocessa-in-serie-c,-prima-volta-per-il-club-blucerchiato

La Juve Stabia pareggia 0-0 con la Sampdoria, nel recupero della 34esima giornata di Serie B e con questo risultato la squadra blucerchiata retrocede in Serie C, per la prima volta nella sua storia.

Il Brescia invece vince 2-1 con la Reggiana e si salva ai danni del Frosinone costretto al playout con la Salernitana che supera in trasferta il Cittadella. Ai playoff ci saranno Juve Stabia-Palermo e Catanzaro-Cesena gli accoppiamenti del primo turno in gara secca.

E’ così termina la regular season della Serie B con le ultime ufficialità dalla vetta alla coda della classifica. Sassuolo e Pisa erano già promosse direttamente in A, con il Cesena che va a completare l’elenco delle 6 qualificate ai playoff insieme a Spezia, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro e Palermo. Vanno al playout salvezza Frosinone e Salernitana, mentre si salvano all’ultimo turno Mantova e Brescia. Retrocedono direttamente in Serie C, oltre al Cosenza, la Sampdoria e il Cittadella.