Samuele Bersani e la buona notizia ai fan per Natale: “Sono guarito”

BOLOGNA – Due mesi fa aveva annunciato ai suoi fan la scoperta di un problema di salute che lo costringeva “a fermarsi”. Ora, per Natale, Samuele Bersani decide di condividere sui social “qualcosa che voglio festeggiare insieme a voi con un abbraccio gigantesco”. E cioè la bella notizia sulle sue condizioni di salute, che gli fanno dire di essere guarito. Il cantante romagnolo, dopo aver fatto sapere di non stare bene, era stato sommerso di affetto da parte dei fan e sostenitori. Il messaggio di ora è anche e soprattutto per ringraziarli. “In quest’ultimo periodo non è passato un giorno senza che qualcuno di voi mi sia stato accanto con un pensiero, un incoraggiamento, un abbraccio o un gesto di vicinanza- scrive Samuele Bersani in un post su Instagram-. Questa continua compagnia mi ha aiutato concretamente a trovare la spinta per affrontare ogni cosa, senza la pura frenante che avrei provato se fossi stato da solo. Ho avuto la fortuna di sentirvi sempre al mio fianco e ora posso finalmente dire, anzi urlare, che sto bene, sono guarito. Buone feste a tutti”.

