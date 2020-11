Samuele Bersani, l’intervista a Le Iene: no ai talent e “soffro di depressione dai 17 anni” | Video Mediaset

Samuele Bersani si racconta nell’intervista de Le Iene: il cantautore è tornato dopo 7 anni sulle scene musicali con un nuovo album.

Un lungo silenzio quello del cantautore di “Giudizi Universali” che ha pubblicato da poco il nuovo disco di inediti dal titolo “Cinema Samuele”. Per l’occasione ha risposto ad una serie di domande: dall’amore fino all’opzione B nel caso in cui non avesse fatto il cantante. Bersani non si nasconde: “avrei fatto il maestro d’asilo”, mentre sui talent show non ha alcun dubbio “non so se avrei mai partecipato”. Infine il cantante non nasconde di soffrire di depressione da quando ha 17 anni e di aver paura del Coronavirus lanciano un messaggio ai negazionisti.

Ecco il video Mediaset con l’intervista di Samuele Bersani a Le Iene.

