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Samurai Jay annuncia i live di Amatore in Concerto a Napoli e Milano
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Samurai Jay annuncia i live di Amatore in Concerto a Napoli e Milano

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Milano, 28 mag. (askanews) – Samurai Jay – tra gli artisti più riconoscibili del momento che sta continuando a dominare le classifiche con il brano Ossessione – annuncia le date live di Amatore in concerto con tappa a Napoli e Milano. Gli appuntamenti, prodotti da Vivo Concerti e Thaurus, sono previsti giovedì 3 dicembre 2026 alla Casa della Musica di Napoli e mercoledì 9 dicembre 2026 al Fabrique di Milano e saranno l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo album amatore. I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 29 maggio 2026 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 11:00. Samurai Jay ha recentemente pubblicato il nuovo album AMATORE, un progetto che racconta la sua passione per la musica, la vita e l’amore attraverso un percorso emotivo fatto di esperienze personali e autenticità artistica. Dal disco è stato estratto anche il singolo FLAMENCO PARANOIA, attualmente in rotazione radiofonica. Dopo il successo ottenuto negli ultimi mesi, quest’estate l’artista è pronto a conquistare anche il palco del Red Valley Festival, dove si esibirà per la prima volta all’Olbia Arena il 15 giugno. Samurai Jay ha partecipato al Festival di Sanremo 2026 con Ossessione, singolo che sta attualmente continuando a dominare classifiche e piattaforme streaming. È il primo brano del Festival di Sanremo 2026 ad aver ottenuto la certificazione Disco di Platino, stabile da 12 settimane al primo posto della Top Of The Music FIMI / NIQ. Ossessione ha superato i 100 milioni di stream complessivi, conquistando anche la vetta della Top 50 Italia di Spotify e diventando virale su TikTok con oltre 1,3 milioni di video creati dagli utenti.

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