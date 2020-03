San Antonio batte Dallas, Belinelli ne fa 16

Un solo italiano in campo nella notte Nba e Marco Belinelli è tra i grandi protagonisti del successo di San Antonio su Dallas. Gli Spurs si impongono per 119-109 davanti ai propri tifosi, riaccendendo qualche speranza in chiave playoff. L’azzurro trova spazio negli schemi di Popovich e dimostra di meritare la fiducia che gli è stata concessa mettendo a referto, in 21 minuti, 16 punti, 4 rimbalzi e 1 assist. Il migliore dei padroni di casa è LaMarcus Aldridge che ne fa 24, mentre sono 17 quelli di Gay. In doppia cifra anche Lyles (14 punti e 11 rimbalzi), White (14),

