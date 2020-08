San Antonio batte Sacramento, 9 punti di Belinelli

Successo di San Antonio nella notte italiana della regular-season dell’Nba, tornata protagonista nella ‘bolla’ di Orlando dopo la lunga pausa forzata per l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. Gli Spurs superano per 129-120 i Sacramento Kings con 27 punti di DeMar DeRozan e i 26 di Derrick White; il top-scorer è invece De’Aaron Fox, a referto con 39. Buona prestazione di Marco Belinelli: la 34enne guardia bolognese di San Antonio realizza 9 punti, con 1 rimbalzo e 1 assist, in poco più di 15 minuti di impiego. Prima del match, come nell’esordio di ieri della ‘nuova’ stagione regolare, giocatori e arbitri in ginocchio durante l’inno con una maglietta nera recante la scritta “‘Black Lives Matter’ nel ricordo di George Floyd,

