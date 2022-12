San Daniele: “Metaverso e impianto di smaltimento del sale esausto che partirà nel 2023”

SAN DANIELE (Udine) – “Il Prosciutto di San Daniele Dop e il suo mondo completamente esplorabile attraverso il metaverso, per tutti coloro che, amando la famosissima fettina desiderano essere aggiornati su ogni novità o non hanno l’opportunità di tornare spesso nel cuore del Friuli, il luogo di produzione e di stagionatura”. Nicola Sivilotti, responsabile della Comunicazione del Consorzio del Prosciutto di San Daniele racconta così le ultime azioni innovative per rinsaldare le relazioni con i consumatori storici del prelibato prodotto e intesserne di nuove, in particolare i più giovani. “Il metaverso nasce dalla volontà di innovare e rivoluzionare il modo di raccontare il processo produttivo del San Daniele Dop- spiega Sivilotti- coniugando il sapere tradizionale che si cela dietro la lavorazione delle cosce di suino alla tecnologia più avanzata. L’utente- prosegue- attraverso un avatar può visitare un salone di stagionatura, interagire con l’ambiente circostante e accedere a una serie di video e slide che illustrano le varie fasi di produzione del Prosciutto di San Daniele Dop”.

Lo spazio creato nel metaverso è costantemente aggiornato con nuove aree esplorabili e durante gli eventi itineranti organizzati dal Consorzio per mezzo di un visore di realtà virtuale. “Il metaverso- precisa il responsabile della Comunicazione Sivilotti- è il risultato del lavoro congiunto tra il Consorzio del Prosciutto di San Daniele e TechStar, azienda friulana fondata nel 2021 che sviluppa soluzioni e progetti basati su tecnologie di realtà aumentata e intelligenza artificiale. Con questo nuovo progetto il Consorzio riconferma la propria volontà a dialogare concretamente con le giovani realtà del territorio“.

Nel corso del 2022 le azioni innovative del Consorzio “hanno attraversato tanto il metaverso quanto la realtà concreta”, avverte Sivilotti ripercorrendo l’intensa attività annuale, “come dimostra il progetto per l’impianto per il riciclo e lo smaltimento del sale esausto impiegato per la produzione del prosciutto di San Daniele, e della salamoia che ne deriva”.

Un’opera che prenderà avvio “all’inizio del 2023 e che esprime appieno l’operatività sostenibile del Consorzio“, sottolinea Sivilotti. “Il Consorzio, che fin dalla sua fondazione opera a favore della salvaguardia dell’ambiente attuando azioni concrete a tutela del pianeta e del consumatore, stima che siano circa otto le tonnellate di sale che, nell’ottica di un’economia circolare, verranno conferite ogni anno all’impianto- illustra Sivilotti- In questo modo verranno abbattute le emissioni di anidride carbonica derivanti dalla gestione e dallo smaltimento degli scarti, saranno ridotti i costi dal punto di vista economico e, allo stesso tempo, la valorizzazione del rifiuto e il riciclo dello scarto ridurranno l’impatto che il processo di produzione ha sull’ambiente e sul territorio”, conclude il responsabile della comunicazione del Consorzio.

