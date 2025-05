san-diego,-jet-privato-precipita-in-quartiere-residenziale:-morti-e-devastazione

ROMA – Un grave incidente aereo ha scosso la città di San Diego nelle prime ore di giovedì: un velivolo privato si è schiantato in una zona abitata nei pressi dell’aeroporto Montgomery-Gibbs Executive, generando un incendio di vaste proporzioni e danneggiando numerose abitazioni. Il bilancio è tragico, con più vittime confermate tra gli occupanti dell’aereo, mentre fortunatamente non si registrano feriti gravi tra i residenti.

Il jet, un Cessna 550, stava completando un volo partito dal New Jersey con scalo in Kansas, ed era in fase di avvicinamento alla pista quando, per cause ancora da accertare, ha perso quota finendo per abbattersi nel quartiere di Murphy Canyon, un’area dove risiedono molte famiglie legate all’ambiente militare.

Le autorità riferiscono che l’impatto è avvenuto intorno alle 3:45 del mattino, in condizioni di visibilità fortemente compromesse dalla nebbia. Le comunicazioni del pilota non avevano segnalato emergenze, ma i dati di volo indicano che l’assetto dell’aereo fosse anomalo nei minuti finali. Il velivolo volava a circa 150 metri di altezza con variazioni imprevedibili nella velocità verticale, terminando la sua corsa oltre due chilometri prima della pista.

Lo schianto ha provocato un immenso campo di detriti e incendiato circa 15 edifici, tra case e veicoli parcheggiati. In diverse abitazioni si sono sviluppati incendi secondari a causa della fuoriuscita di carburante. L’intera zona è stata evacuata per motivi di sicurezza.

Sul luogo dell’incidente, le immagini mostrano tetti crollati, auto carbonizzate e i soccorritori al lavoro per trovare eventuali superstiti. “La scena era apocalittica: cherosene ovunque, fiamme da ogni lato”, ha dichiarato il capo della polizia di San Diego.

Le indagini sono attualmente condotte dalla Federal Aviation Administration (FAA) e dal National Transportation Safety Board (NTSB). Ancora ignoto il numero esatto di persone a bordo: si stima che l’aereo potesse trasportare fino a dieci passeggeri. Il jet risulta intestato alla Daviator LLC, società con sede in Alaska riconducibile a David Shapiro, noto manager musicale statunitense.

Le autorità hanno invitato i residenti a segnalare eventuali resti del velivolo o tracce di carburante nelle vicinanze, mentre la comunità rimane in attesa di risposte sulle cause che hanno portato a una simile tragedia nel cuore della notte.

