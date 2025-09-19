san-francesco-festa-nazionale?-zuppi:-“sarebbe-un’ottima-occasione”

BOLOGNA – Reintrodurre la festa nazionale per San Francesco “sarebbe un’ottima occasione per fermarsi e anche riascoltarlo di nuovo”. Ne è convinto il cardinale Matteo Zuppi, presidente Cei e arcivescovo di Bologna, che commenta così il progetto di legge in discussione in Parlamento. “Quando ero piccolo era eccezionale- ricorda sorridendo- anche perché appena cominciavi a scuola tornavi in vacanza”. Poi aggiunge: “Devo dire che non ho studiato il tema delle festività soppresse, che quando furono soppresse crearono molti malumori. L’unica che fu reintrodotta fu l’Epifania, meglio ancora sarebbe da dire la Befana, perché credo che su questo l’allora presidente del Consiglio Andreotti, da buon romano, diceva: Sull’Epifania, o meglio la Befana, non si scherza”, si concede la battuta Zuppi.

Ad ogni buon conto, ragiona il presidente Cei, “è chiaro che una figura come quella di San Francesco, che al di là della fede e delle convinzioni ciascuno, è così espressiva dell’umanesimo italiano, penso che certamente sarebbe un’ottima occasione per fermarsi e anche per ascoltarlo e riascoltarlo di nuovo”. L’anno prossimo, tra l’altro, ricorre “l’ottavo centenario della morte di San Francesco- ricorda Zuppi- è una figura che così profondamente e diffusamente ha segnato il carattere del nostro Paese, al di là della fede”.

A Bologna il giorno di San Francesco, 4 ottobre, coincide però con la festa del patrono, ossia San Petronio. “Ma già c’è il problema- sottolinea l’arcivescovo- adesso parlerò con San Petronio. A Bologna forse faremo, non so, la mattina uno e al pomeriggio l’altro. Però se è festa ancora meglio, perché così anche San Petronio…. Comunque i due vanno d’accordo, quindi ci metteremo d’accordo con loro”, scherza il cardinale. Che poi torna sul messaggio del santo di Assisi.

“Oggi resta tantissimo- dice Zuppi- poi dovremmo fare come lui, che scriveva ai capi delle nazioni, ai re e chiedeva di fermarsi. Che invece di fare la crociata si presentava disarmato e sostanzialmente toglieva due motivi della crociata: uno l’odio e l’altro l’indulgenza. Sarebbe stato un boicottaggio per certi versi. Dobbiamo ancora molto capirlo, ma resta come riferimento, come luce, come indicazione così condivisa che dobbiamo imparare a vivere come il Vangelo, che è gioia, fraternità, amore per i poveri e credo che questo continui a ispirare tanto”, conclude il presidente Cei.

UCRAINA. ZUPPI: “ANCHE COSE PICCOLE AIUTANO A COMBATTERE LA GUERRA”

È sufficiente fare anche “cose piccole per aiutare a combattere la guerra. Anche togliere un po’ di sofferenza ci fa essere artigiani di pace”. Parola del cardinale Matteo Zuppi, all’indomani dell’incontro con alcune famiglie provenienti da Kharkiv, che hanno trascorso un breve periodo di vacanza in Italia passando alcuni giorni anche nel capoluogo emiliano. “Ieri abbiamo fatto un incontro drammatico- racconta Zuppi- abbiamo parlato di aiuti umanitari e abbiamo incontrato più di 30 donne rappresentanti di associazioni di scomparsi, prigionieri, medici: tutti quelli che sono lontani, di cui non hanno più notizia, alcuni addirittura da dieci anni. Hanno capito veramente che la guerra produce tutte le sofferenze”.

Il cardinale ricorda che “sono più di 2.000 i bambini che sono venuti qui con le Caritas e diverse altre istituzioni”. L’accoglienza è dunque “quel po’ che possiamo fare, che tutti possiamo fare per sfuggire alla ‘globalizzazione dell’impotenza’, come ha detto Papa Leone- richiama Zuppi- cioè l’idea che non si può fare niente. E chi l’ha detto che non si può fare niente. Anzi, è il contrario. Papa Leone ha detto una cosa molto intelligente, cioè che gli umili fanno le cose grandi, gli umili combattono contro questa globalizzazione dell’impotenza, per cui sembra sempre che i problemi siano più grandi”. Dunque, esorta il cardinale, “prendiamoci la nostra responsabilità e impariamo a fare anche delle cose piccole per aiutare a combattere la guerra, che è tragica, che è una sofferenza enorme. Per cui forse anche togliere un po’ di questa sofferenza ci fa essere artigiani di pace”, chiosa Zuppi.

