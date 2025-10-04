sabato, 4 Ottobre , 25

San Francesco, Meloni: dove finisce dialogo nasce seme violenza

‘E’ stato un uomo di pace e confronto: il suo messaggio è attualissimo

Assisi, 4 ott. (askanews) – “San Francesco è stato un uomo di pace, dialogo e confronto, disarmato di tutto tranne che della sua fede e della sua mitezza non esitò a metere a rischio la vita per incontrare il sultano e promuovere quel dialogo nella verità e nel rispetto reciproco che ancora oggi rappresenta un modello. Ci insegna che si deve tentare di parlare con tutti anche con chi può sembrare un avversario o addirittura un nemico. Dove finisce il dialogo e si esaurisce la pazienza della relazione con chi è diverso, non ti piace o non la pensa come te lì germoglia il seme della violenza e il virus della guerra, un messaggio oggi attualissimo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Assisi per la celebrazione della festa di San Francesco.

