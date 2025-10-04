sabato, 4 Ottobre , 25

San Francesco, Meloni replica a contestatori: lui insegnava rispetto

Redazione-web
Di Redazione-web

“La pace non arriva invocandola ma costruendola”

Assisi, 4 ott. (askanews) – “Ricordo che San Francesco insegnava anche il rispetto, rispetto nell’ascolto, nel comprendersi, nel capire le ragioni degli altri”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Assisi per la celebrazione della festa di San Francesco, replicando ad alcuni contestatori che gridavano all’inizio del suo discorso.”San Francesco insegna che la pace non si materializza quando la si invoca ma quando si costruisce con impegno, pazienza e coraggio con la forza della responsabilità e l’efficacia della ragionevolezza. Ci auguriamo che sia quello che accade in Palestina” ha aggiunto la premier.

