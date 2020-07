San Marino, nuovi defibrillatori per le forze dell’ordine

Si è svolta a San Marino la cerimonia di consegna alle Forze dell’Ordine di tre nuovi defibrillatori semiautomatici (DAE). Si tratta di una strumentazione di ultima generazione che va a rimpiazzare gli apparecchi in dotazione da tempo ai Corpi di Polizia e che oramai necessitavano di essere sostituiti. Tale operazione era già stata pianificata in precedenza, poi slittata a causa della pandemia da COVID-19. La cerimonia, ha visto la consegna da parte del Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale Alessandra Bruschi, di un nuovo DAE a ognuno dei rappresentanti dei tre Corpi delle Forze dell’Ordine: Maurizio Faraone (Gendarmeria), Athos Gattei (Polizia Civile) e Giancarlo Dall’Ara (Guardia di Rocca) alla presenza del Segretario di Stato alla Sanità,

