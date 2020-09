SAN MARINO (ITALPRESS) – ‘Non sono qui per chiedere applausi, sono qui per spiegare quello che è stato fatto e per ringraziare il personale della Segreteria, dell’Ufficio per il Turismo, i collaboratori, le associazioni e le aziende che hanno lavorato duramente per riprogrammare la stagione turistica dopo la fine dell’emergenza Covid-19′. Lo dice Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo di San Marino che oggi ha tenuto una conferenza stampa per tracciare un bilancio al termine della stagione estiva e lanciare alcune idee per il futuro.

‘Oggi – dice – al termine di 3 mesi di eventi e manifestazioni,

L’articolo San Marino, Pedini Amati “Lavoro di squadra per salvare il turismo” proviene da Notiziedi.

