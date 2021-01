San Marino, positivo ma asintomatico capitano reggente

È in isolamento precauzionale il Capitano Reggente, Alessandro Cardelli, dopo aver riscontrato la positività al Covid-19, evidenziato dall’esito del tampone molecolare nasofaringeo a cui si è sottoposto volontariamente dopo aver riscontrato un lieve innalzamento della temperatura corporea. Preoccupato di evitare ogni rischio di trasmettere il contagio, Cardelli ha trascorso le giornate di sabato e domenica scorsi in isolamento volontario nella sua abitazione e lunedì mattina si è sottoposto al test. Appurata la positività al virus, ha interrotto ogni contatto sociale e ogni impegno istituzionale per osservare la prevista quarantena. Giovedì prossimo tornerà a ripetere il test molecolare per valutare l’auspicata regressione del virus.

