SAN MARINO (ITALPRESS) – Nato durante uno dei più complicati periodi della storia moderna da un’idea della Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, con l’endorsement dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) e il sostegno del ministero italiano per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, il Tavolo Territoriale per il Turismo (TTT) è un progetto per una rete di sviluppo turistico in collaborazione con le Regioni Emilia Romagna e Marche e con 107 sindaci di comuni limitrofi. Presentata a tutte le componenti, agli stakeholder e alla stampa lo scorso 29 luglio,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo San Marino, proseguono gli incontri del Tavolo Territoriale Turismo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento