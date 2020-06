San Paolo, Borriello: “Gli abbonati meritano di andare allo stadio”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Ciro Borriello, Assessore con delega allo Sport del Comune di Napoli ha parlato dello Stadio San Paolo. L’assessore ha fatto il punto della situazione circa la posizione dei tifosi che non possono recarsi presso lo stadio di riferimento. Infine, focus sul percorso del Napoli e sull’ultimo successo raggiunto in Coppa Italia.

San Paolo, le parole di Borriello

“Riapertura stadi? Io sono d’accordo, ovviamente con distanziamento e a capienza ridotta, ma gli abbonati meritano di andare allo stadio. I focolai ci sono, non si può ancora scherzare. Ci siamo lasciati andare un po’ per la festa della Coppa Italia ma bisogna procedere con cautela. La festa andava evitata, ma la comprendo.

Napoli? La Coppa Italia era un obiettivo, anche se a inizio stagione ne avevamo altri. Siamo comunque agli ottavi di Champions League, e sono convinto che a Barcellona ce la possiamo giocare. La squadra ha dimostrato di seguire il suo allenatore.

Stadio? I soldi pubblici non sono né della Regione, né del Comune né del Governo, insieme abbiamo costruito uno stadio dignitoso. Io sto già individuando un percorso che ci porterà almeno a capire cosa ci vuole per rendere lo stadio più accogliente o più sicuro. Con delibere tecniche faremo il costo di quello che manca. Poi lasceremo a chi verrà la possibilità di fare qualcosa. Tutti auspichiamo sempre più che ci sia un utilizzo da parte del calcio Napoli dello stadio San Paolo e, di conseguenza, anche degli interventi economici. Vediamo che cosa succede. Se non ci sarà questo, nei prossimi anni si interverrà sullo stadio comunque, anche sull’esterno. Un giorno magari potremo ospitare una finale di Europa League, magari”.

