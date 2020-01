San Paolo gelido dopo Napoli Inter: il dato su spettatori ed incasso

Cala il gelo sul San Paolo al fischio finale del match che ha visto il Napoli arrendersi sotto i gol dell’Inter di Antonio Conte. La risposta dei tifosi non si è fatta attendere. Una risposta da cui traspare tutta la delusione di una fetta di tifosi che ancora credeva al successo e con coraggio si era seduta tra le mura dell’impianto di Fuorigrotta.

I numeri

Il San Paolo non era di certo quello delle grandi occasioni ma c’era ancora tanto pubblico a sostenere la squadra. I dai ufficiali, infatti, hanno messo in evidenza la presenza di 31.191 spettatori sugli spalti per un incasso totale di 848.812,14. Al termine della gara di campionato, però, la reazione delusa dei tifosi non si è fatta attendere e si è riversata sugli uomini in campo che si sono allontanati con la stessa delusione stampata sul volto.

Le parole di Gattuso

Sul reazione dei tifosi si è soffermato anche il tecnico del Napoli, Gattuso in occasione della conferenza stampa post match:

“Io faccio fatica a fare anche l’allenatore e sono disposto anche a incontrare i tifosi. Io penso che il San Paolo vuoto non debba essere un alibi. Anch’io oggi ho sentito gli insulti, ma devo continuare a lavorare ed è giusto così. I tifosi hanno altre problematiche ed è giusto che si aspettino di più. Gli posso solo chiedere di venire allo stadio e di tirarci i pomodori se perdiamo. Poi esistono problemi come il DASPO che non ho capacità di giudicare”.

