San Paolo, lavori in corso: via alla manutenzione del manto erboso

La pausa estiva più breve del solito costringe agli straordinari gli addetti ai lavori. È infatti già in atto il restyling del manto erboso del San Paolo, in vista dell’inizio della prossima stagione di Serie A, previsto tra circa un mese. La ditta Marrone sta lavorando per prevenire problemi legati al grande caldo che potrebbero causare l’ingiallimento del prato.

Restyling del San Paolo in corso

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si è soffermata sull’inizio dei lavori di manutenzione del manto erboso dello Stadio dei partenopei. Per la convenzione con il Comune tocca al Napoli provvedere alla spesa per tale operazione che ha preso il via proprio nella giornata di ieri. Negli ultimi mesi il prato partenopeo è diventato il fiore all’occhiello dell’impianto e si sta lavorando per mantenere alto il livello anche in vista della prossima stagione.

