San Paolo, presenza dei tifosi per Napoli-Genoa non scontata. La situazione

Si lavora per il ritorno allo stadio dei tifosi. Ad ora nei campi d’Italia se ne sono visti fino a 1000 e su inviti, pian piano si spera che il numero possa aumentare. Di seguito quanto evidenziato dall’edizione odierna de Il Mattino.

San Paolo, tifosi sì o tifosi no?

Non è per niente scontato che al San Paolo ci saranno i tifosi. Toccherà al Governatore De Luca firmare l’ordinanza per riaprire ai mille tifosi. L’attesa durerà ancora qualche ora, visto che De Luca è impegnato nella sua rielezione. C’è da dire però che il feeling con il patron del Napoli è ottimo – visto anche lo schieramento sul profilo del presidente -, ma per il Napoli l’apertura a mille tifosi cambierebbe poco. L’obiettivo del club è la riapertura parziale dal 7 ottobre.

