San Paolo, striscioni choc contro la Juve: “Siete il cancro, non esiste vaccino”

I tifosi non ci stanno a si scagliano contro l’odiata rivale, la Juventus, rea di non aver mostrato sportività di fronte al pericolo di una “epidemia colposa”. Ecco gli striscioni che campeggiano all’esterno del San Paolo. Il primo dice: “3-0 a tavolino? Siete il cancro… non esiste vaccino!”; un altro striscione invece recita: “Il peggior virus si chiama Juventus”.

