San Valentino al Centro Commerciale Campania

Concerto Candlelight tra musica pop e migliaia di candele

Il Centro Commerciale Campania celebra San Valentino con un evento speciale ad alto impatto emozionale: sabato 14 febbraio alle ore 22:00 Piazza Campania si trasformerà in un palcoscenico suggestivo per un concerto Candlelight unico nel suo genere.

Protagonista della serata sarà un quartetto d’archi che interpreterà alcuni dei più grandi successi del repertorio pop internazionale, con arrangiamenti originali dedicati a Queen, Coldplay e Imagine Dragons. Un viaggio musicale capace di unire eleganza classica e contemporaneità, pensato per coinvolgere un pubblico trasversale e creare un’esperienza immersiva.

A rendere l’atmosfera ancora più magica, oltre 3.000 candele illumineranno Piazza Campania, trasformando lo spazio in un luogo intimo, romantico e fortemente evocativo, perfetto per celebrare la festa degli innamorati in modo non convenzionale.

L’evento è a ingresso libero con posti limitati, fino a esaurimento disponibilità.

Con questa iniziativa, il Centro Commerciale Campania conferma il proprio ruolo di hub esperienziale e culturale, capace di offrire al pubblico non solo shopping, ma anche momenti di intrattenimento di qualità, emozione e condivisione.

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