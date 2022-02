San Valentino, i film romantici più cercati sul web

ROMA – San Valentino si avvicina e cresce il desiderio di romanticismo. E allora perché non rivedere insieme alla propria metà un classico del cinema con l’amore come protagonista.

Lo spazio riservato alle commedie romantiche dalla versione italiana di Wikipedia è immenso, quanto l’impegno che la comunità dell’enciclopedia online ha fornito per ampliarla negli anni. Oggi conta circa 900 pagine, che hanno registrato solo nel 2021 un totale di oltre 9 milioni e 500 mila visite e una media di oltre 26 mila visualizzazioni al giorno.

I FILM ROMANTICI PIÙ CERCATI

Al primo posto delle dieci voci cinematografiche a sfondo romantico più cliccate su Wikipedia c’è l’intramontabile Il principe cerca moglie che, con oltre 190 mila visualizzazioni totali (una media di circa 600 volte al giorno), si classifica come la commedia romantica più cercata dagli italiani nel corso dello scorso anno.

La classifica riserva qualche sorpresa: si piazza infatti solo al quarto posto Pretty Woman (138 mila le visite annuali), la storia d’amore tra Edward e Vivian che ha affascinato più di una generazione. Viene surclassata, infatti dal recente Sul più bello, il primo capitolo della trilogia che vede la protagonista Marta alle prese con il belloccio Arturo. Il film si piazza infatti al secondo posto (oltre 191 mila le visite registrate in un anno) subito prima di Midnight in Paris, uno degli ultimi capolavori di Woody Allen, che conquista 140 mila visite in un anno con una media giornaliera di 385.

Il maestro americano della risata torna in classifica al nono posto con il più recente Rifkin’s Festival (113 mila visite). Davanti a lui in quinta posizione Emma, dal celebre romanzo della Austen nell’adattamento cinematografico del 2020 di Autumn de Wilde (129 mila visite). In sesta posizione Grease – Brillantina (126 mila visite) seguito da A qualcuno piace caldo (116 mila visite) e Yesterday (114 mila visite). Si classifica solo alla fine della top ten Colazione da Tiffany, che vede circa 107 mila visualizzazioni annuali.

Il film che consacrò Audrey Hepburn come icona di stile indiscussa è anche una delle voci sulle commedie romantiche più vecchie di Wikipedia in italiano. Creata infatti nel 2004, è seconda solo a Chiamami aquila, un film del 1981 diretto da Michael Apted e interpretato da John Belushi e Blair Brown.

Nel corso dell’ultimo anno sono state all’incirca cinquanta le nuove pagine create dagli utenti. Tra queste, si distinguono per maggior numero di informazioni le voci dedicate a film molto recenti come Il trattamento reale, Love Hard, La galleria dei cuori infranti, Single per sempre?, Quattro metà.

