San Valentino, il murale di Harry Greb: amare é anche saper accettare la fine
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “In occasione della giornata di San Valentino volevo porre l’accento sui rapporti e sul rispetto- dichiara Harry Greb in occasione della sua ultima opera- In molti forse non lo capiranno e non perché non hanno visto il film o letto la storia, ma perché oggi siamo ancora troppo legati a stereotipi sull’amore e sul modo di amare una persona”.

“In quest’opera provocatoria- spiega lo street artist- si vede la mano della ‘Bestia’ (Kong) che non usa la sua forza ma sostiene e rispetta la donna di cui si é innamorato. E nonostante le difficoltà e le avversità (la gabbia) fa la cosa giusta, anche quando capisce che i loro destini saranno diversi. Amare é anche saper capire e accettare. Accettare una fine, un rifiuto come fa King Kong che protegge la donna fino all’ultimo, anche se sa che non potrà mai averla ma sa che è la cosa giusta da fare”, conclude Harry Greb.

L’opera dal titolo ‘Respect’ si trova in via della Lungaretta a Roma.
