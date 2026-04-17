venerdì, 17 Aprile , 26

Sondaggio Tg3, centrodestra avanti di un soffio

(Adnkronos) - Testa a testa tra centrodestra e...

Serie A, oggi Inter Cagliari – La partita in diretta

(Adnkronos) - Torna in campo l'Inter in Serie...

Pengwin-Kean, lo scontro continua: “Minacce e parole gravi, la Fiorentina doveva intervenire”

(Adnkronos) - "In relazione a quanto accaduto negli...

Kanye West, la diffida del Codacons: “Annullare il concerto a Reggio Emilia”

(Adnkronos) - Dopo Londra e Marsiglia, potrebbe saltare...
HomeVideo NewsSanchez e Lula, asse progressista contro Trump e l'ultradestra
sanchez-e-lula,-asse-progressista-contro-trump-e-l’ultradestra
Sanchez e Lula, asse progressista contro Trump e l’ultradestra
Video News

Sanchez e Lula, asse progressista contro Trump e l’ultradestra

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Firmati a Barcellona 15 accordi tra Spagna e Brasile

Milano, 17 apr. (askanews) – Spagna e Brasile rafforzano l’asse politico ed economico con la firma di 15 accordi bilaterali al vertice di Barcellona, primo nel suo genere tra i due Paesi. Intese che spaziano da tecnologia e connessioni satellitari a sanità e materie prime critiche, in un contesto segnato da tensioni commerciali globali e crescente instabilità.Il summit si inserisce nel quadro della Global Progressive Mobilisation, uno degli appuntamenti internazionali promossi dal premier spagnolo Pedro Sànchez e dal presidente brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva, con l’obiettivo dichiarato di costruire un fronte progressista capace di fare da contrappeso alle politiche di Donald Trump e all’avanzata delle destre radicali.A sottolinearne la portata è lo stesso Sànchez: “Abbiamo firmato quindici accordi che sottolineerei come essenziali per il XXI secolo, che vanno dai minerali critici alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e alle connessioni satellitari. Stiamo avanzando anche su impegni sociali fondamentali ai quali entrambi i governi sono pienamente legati”.Nel vertice, che apre anche a una maggiore integrazione tra Unione europea e America Latina, Lula ha rimarcato la convergenza politica tra i due governi: “Il Brasile e la Spagna sono dalla stessa parte. Siamo la prova che è possibile trovare soluzioni ai problemi che ci affliggono, senza cedere alle promesse vuote dell’estremismo.”Alla mobilitazione progressista a Barcellona partecipano tanti politici italiani della sinistra, compresa la segretaria del Pd Elly Schlein, impegnata in incontri bilaterali e attesa il 18 aprile in un panel su clima, energia, digitale e difesa insieme alla vicepresidente della Commissione Ue Teresa Ribera e all’eurodeputato Mohammed Chahim.

Previous article
Da Google 2 mln di dollari per formare universitari italiani su AI
Next article
Misiani (PD) ad Ali: “Pil con crescita modestissima (0,5%) nonostante il PNRR”

POST RECENTI

Video News

Guterres alla Corte dell’Aja: violazioni diritto sotto i nostri occhi

Il segretario generale Onu: rispetto decisioni non è facoltativoL'Aia, 17 apr. (askanews) - Antonio Guterres lancia un allarme duro dalla Corte internazionale di giustizia dell'Aja,...
Video News

Da Google 2 mln di dollari per formare universitari italiani su AI

I primi atenei a inaugurare programma Roma Tre, Salerno e SassariMilano, 15 apr. (askanews) - Google investirà 2 milioni di dollari per formare almeno 13.000...
Video News

Braga al Global Progressive Mobilisation: alternativa già possibile

"Le forze progressiste possono aprire una fase nuova"Barcellona, 17 apr. (askanews) - L'alternativa alla destra esiste già e può rafforzarsi in Italia, in Europa e...
Video News

Agropirateria, Pecoraro: svolta contro il falso made in Italy

"Ora il reato entra nella legge italiana"Verona, 17 apr. (askanews) - L'agropirateria diventa aggravante penale e segna, secondo Alfonso Pecoraro Scanio, un passaggio importante nella...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.