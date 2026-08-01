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Sanchez in vacanza a Lanzarote, pubblica la sua ‘playlist’
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanchez in vacanza a Lanzarote, pubblica la sua ‘playlist’

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(Adnkronos) – Il premier spagnolo Pedro Sanchez e sua moglie, Begoña Gómez, sono arrivati a mezzogiorno nell’isola di Lanzarote, alle Canarie, per trascorrere le vacanze estive nella residenza di La Mareta, situata nella località turistica di Costa Teguise. Sánchez ha deciso di condividere “la colonna sonora della sua estate” sui social network: “Quest’estate vi ho preparato una playlist con alcune delle canzoni che sto ascoltando di più. È piuttosto eclettica”, esordisce in un video su Instagram. “Beh, insomma, spero che vi piaccia e che vi accompagni durante queste vacanze. Buona estate”, afferma.  

 

Un scelta che – commentano alcuni media spagnoli – ha sicuramente sorpreso gli utenti perché arriva nel pieno della crisi dei migranti a Ceuta, dove il premier era stato ieri in visita, e delle polemiche con diversi leader europei, accusati di ‘egoismo’.  

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