sanchez:-“la-spagna-non-applaude-chi-incendia-il-mondo-e-poi-tira-fuori-un-secchio”

ROMA – “I cessate il fuoco sono sempre una buona notizia. Soprattutto se conducono a una pace giusta e duratura. Ma il sollievo momentaneo non può farci dimenticare il caos, la distruzione e le vite perdute. Il Governo di Spagna non applaudirà coloro che incendiano il mondo solo perché si presentano con un secchio. Quello che conta ora: diplomazia, legalità internazionale e PACE”. Lo scrive su X il premier spagnolo Pedro Sanchez.

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