Sanchez risponde a Trump: Non saremo complici per paura di rappresaglie
Sanchez risponde a Trump: Non saremo complici per paura di rappresaglie

“In Spagna siamo contrari a questa catastrofe”

Madrid, 4 mar. (askanews) – Il Primo Ministro socialista spagnolo Pedro Sànchez ha replicato duramente al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha attaccato la Spagna per essersi rifiutata di consentire agli Stati Uniti di utilizzare le basi militari in Andalusia per la guerra contro l’Iran: “Non saremo complici di qualcosa che è dannoso per il mondo e che è anche contrario ai nostri valori e interessi, semplicemente per paura di rappresaglie da parte di qualcuno”. E ancora: “Sappiamo è che da questo non emergerà un ordine internazionale più equo. Perciò in Spagna, siamo contrari a questa catastrofe”.

