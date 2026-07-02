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Sandals investe 200 mln in tre resort in Giamaica
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Sandals investe 200 mln in tre resort in Giamaica

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Milano, 3 lug. (askanews) – Sandals Resorts ha annunciato un progetto di rinnovamento da 200 milioni di dollari per tre strutture in Giamaica: Sandals Montego Bay, Sandals Caribbean Cay e Sandals South Coast. Gli interventi riguardano nuove sistemazioni, spazi comuni, ristorazione e servizi legati all’esperienza di soggiorno sull’isola.

Il Sandals Montego Bay, struttura simbolo del marchio, riaprirà il 18 dicembre 2026 dopo un intervento che comprende una nuova lobby affacciata sul Mar dei Caraibi, la riprogettazione della piscina principale e nuove camere e suite vista oceano o swim-up. Tra le novità sono previsti anche nuovi concept di ristorazione, tra cui Buccan, dedicato alla cucina giamaicana, e Scrimshaw, ristorante di pesce fronte mare.

Sempre il 18 dicembre è prevista l’apertura di Sandals Caribbean Cay, nuovo nome dell’attuale Sandals Royal Caribbean. Il resort sarà ampliato con 84 nuove camere, per un totale di 291 sistemazioni, e includerà nuove categorie come SkyPool Suites, Swim-up Suites e Oceanview Butler Suites. L’isola privata Sandals Cay sarà valorizzata con il Parisol Beach Club, raggiungibile in barca.

La riapertura del Sandals South Coast è invece prevista per il 18 novembre 2026. La struttura, inserita in una riserva naturale di oltre 200 ettari, sarà oggetto di interventi sulla piscina principale, sulla lobby, sugli ambienti comuni e sulle Overwater Butler Villas. Sono previste anche nuove Beachfront Club Two Queen Junior Suites e nuove proposte di ristorazione, tra cui BLUM, dedicato al Jamaica Blue Mountain Coffee, e Butch’s Island Chop House.

Con il piano di rinnovamento, Sandals punta a rafforzare la propria presenza in Giamaica attraverso strutture ripensate per combinare ospitalità balneare, ristorazione, servizi esperienziali e valorizzazione dell’identità locale.

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