Sandra Milo a Pomeriggio 5: incatenata davanti Palazzo Chigi | Video Mediaset

Dopo quanto accaduto a Live Non è la d’Urso, dopo lo sciopero della fame, Sandra Milo si è incatenata a Palazzo Chigi e come documentato dalle telecamere di Pomeriggio 5 ha ottenuto il suo scopo. L’attrice pare sia riuscita a parlare con Giuseppe Conte. Ecco i video Mediaset di quanto andato in onda nel programma di Barbara d’Urso. La trasmissione di Canale 5 è terminata senza che la Milo fosse uscita. Sicuramente vi saranno altri sviluppi. Video Mediaset.

