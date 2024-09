Sangiuliano. Ancora Boccia: “Le denunce non si minacciano, oppure è un estorsione”

di Maria Carmela Fiumanò e Cristina Rossi

ROMA – “Genny non mi ha ancora chiesto scusa e continua a minacciare una denuncia. Le denunce non si minacciano, si fanno, e queste continue minacce hanno il sapore di un’estorsione. Ma mi chiedo: una persona che si è dimessa da Ministro e che ha detto tante bugie può tornare a lavorare nel servizio pubblico televisivo? Può chi manipola la verità lavorare per la TV di Stato, per di più in ruoli di comando?”. Lo ha scritto su Instagram Maria Rosaria Boccia, in riferimento all’ex ministro Gennaro Sangiuliano, aggiungendo un “P.S. Hai fame di verità o di soldi?””.

SANGIULIANO VALUTA LA DENUNCIA PER TENTATA ESTORSIONE

Con questo nuovo post insomma prosegue senza sosta il botta e risposta tra l’ex coppia, una telenovelas che ha portato alle dimissioni dell’ex ministro della Cultura e ora sembra sempre più che i nodi saranno sciolti per vie legali, dopo che Sangiuliano, anche per voce del suo legale, l’avvocato Salvatore Sica, ha annunciato l’intenzione di portare la questione in tribunale. “È innegabile che l’ex ministro Sangiuliano è stato oggetto di pressioni illecite da parte della dottoressa Boccia che, a mio modo di vedere- spiega il legale- ma la decisione spetterà ai magistrati – prefigurano il reato di tentata estorsione”.

Non si è fatta quindi attendere la replica dell’imprenditrice che a sua volta ha girato la frittata, lamentando di non avere ricevuto le dovute scuse da “Genny”. Non solo, l’imprenditrice continua a puntare il dito su presunte bugie dell’ex ministro e fa intendere che nemmeno un suo ritorno in Rai, come giornalista, sia opportuno.

