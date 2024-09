sangiuliano-gate,-dalla-premier-meloni-giudizio-netto:-“stiamo-facendo-la-storia,-non-sono-consentiti-passi-falsi”

ROMA – “Noi stiamo facendo la storia, e dobbiamo esserne tutti consapevoli. E questo non prevede né pause né soste, ma tanto meno può consentire errori e passi falsi”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, durante la sua relazione all’esecutivo del partito.

“Tutti noi abbiamo un compito molto più grande delle nostre aspettative e dei nostri desideri, e dobbiamo essere capaci di tenerlo ben presente ogni giorno. Soprattutto quando possono presentarsi delle difficoltà. È il lavoro, lo spirito di sacrificio, la determinazione che ci hanno portato al governo della nazione e che ci consentiranno di continuare a difendere gli interessi del nostro popolo. Nient’altro. Gli italiani – sottolinea la premier- credono in noi più di quanto a volte sembriamo crederci noi”.

Poi: “Gli italiani lo hanno capito e, da quando siamo al governo, ci hanno sempre premiato. Fratelli d’Italia ha confermato, in tutte le ultime tornate elettorali, di essere in ottima salute. Alle europee abbiamo segnato una ulteriore crescita rispetto alle politiche, e lo abbiamo fatto non a scapito dei nostri alleati di centrodestra. Tutto il centrodestra è cresciuto, e questo ha reso il nostro governo il più solido e stabile d’Europa e del G7. Questo è un fatto molto importante e significativo, e ha spaventato sul serio chi non accetta che il centrodestra sia al governo e che stiamo cambiando le cose”.

Quindi, ha aggiunto Meloni, “dobbiamo essere tutti molto orgogliosi dell’impronta che Fratelli d’Italia ha impresso all’azione di governo, sostenuta dal lavoro dei gruppi parlamentari alla Camera, al Senato e nel Parlamento europeo. Pensate alle tante storiche battaglie, che abbiamo portato avanti fin dalla nostra fondazione, e che in questi mesi hanno visto la luce”.

