Sangiuliano, Meloni: è una vicenda privata, non ha commesso illeciti

Su Boccia: “idee opposte su come guadagnarsi spazio nella società”

Cernobbio (Co), 7 set. (askanews) – “Voglio ringraziare ancora una volta Gennaro Sangiuliano per il lavoro svolto in questi due anni, come sempre le cose che si costruiscono fanno sempre meno rumore, fanno sempre meno notizia. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro e quindi vada ringraziato”. Lo ha detto la presidente del Cosiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio, sul lago di Como.”Che cose è accaduto? – ha proseguito la premier – dice il direttore della Stampa che sono giorni che si parla della vita privata di un ministro e quando si parla della vita privata di qualcuno la sua vita pubblica è finita, è così. Questo conferma che quella di Sangiuliano è una vicenda privata e che Sangiuliano non ha commesso illeciti”.Poi la premier ha fatto una battuta su Maria Rosaria Boccia, la donna al centro della vicenda che ha portato alle dimissioni del ministro.”Lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda come l’ho guardata io – ha detto – la mia idea su come una donna debba guadagnarsi il suo spazio nella società è diametralmente opposta a quella di questa persona”.