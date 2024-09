ROMA – Nuovo capitolo della vicenda Boccia-Sangiuliano. In una nota pubblicata sul sito del Mic, il ministro della Cultura chiarisce che “in riferimento alle dichiarazioni riportate questa mattina dal quotidiano ‘La Stampa’, nel riaffermare tutta la mia stima e amicizia nei confronti del Vicepremier Matteo Salvini, noto con rammarico che un mio ampio ragionamento sull’obbligo che noi abbiamo di utilizzare per i nostri spostamenti solo auto poste a tutela dell’autorità, per cui chi ti accompagna deve essere con te, è stato travisato”. Evidentemente il capo del Mit non ha gradito la lettura della rassegna stampa mattutina.

Sangiuliano aggiunge quindi che “non era certamente mia intenzione attaccare l’onorevole Salvini, di cui ho massima considerazione e i cui comportamenti da sempre per me sono irreprensibili”.

Nessuna smentita, dunque, sulla presunta relazione con la 41enne campana al centro della bufera politico-mediatica. Un silenzio su molti dettagli della vicenda che assumono, a questo punto, i contorni di una conferma.

L’articolo Sangiuliano: “Mie parole su Salvini travisate”, ma non dice nulla sulla storia d’amore con Boccia. È silenzio assenso? proviene da Agenzia Dire.

