ROMA (ITALPRESS) – Ultima chiamata per recuperare il nostro servizio sanitario. Lo sosatiene la federazione dei medici ospedalieri Cimo-Fesmed, secondo cui “il vero problema non è il ricorso o meno al Mes, quanto la necessità urgente, discriminante e univoca di affrontare la situazione con una strategia nazionale ben delineata, in cui partire dalla riorganizzazione del lavoro e delle strutture, non da finanziamenti a pioggia spesso avulsi dal sistema e utili solo ai fini propagandistici. La federazione dei medici ospedalieri – si legge in un comunicato – ha da sempre stigmatizzato l’inadeguatezza del finanziamento del Ssn, ma oggi è fortemente preoccupata che l’utilizzo delle future risorse non siano funzionali ad un sistema che necessita di profondi cambiamenti e che il possibile ricorso al Mes si trasformi nel solito ‘assalto alla diligenzà con sperpero disordinato di fondi pubblici”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Sanità, Cimo-Fesmed “Serve strategia nazionale ben delineata” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento