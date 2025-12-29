lunedì, 29 Dicembre , 25
Sanità, Fico: “Ritiro la querela sui dati della Regione Campania contro Report”

di Elisa Manacorda e Sausan Khalil

NAPOLI – “Per dare un segnale di distensione da subito, annuncio il ritiro della querela presentata dalla Regione nei confronti della trasmissione giornalistica Report sui dati della sanità campana”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, nel suo discorso all’aula del Consiglio regionale riunito oggi per la prima volta nella XII legislatura. L’inchiesta a cui fa riferimento Fico, è quella andata in onda lo scorso 23 novembre sulle liste d’attesa, intitolata “Miracolo italiano” e che ha spinto l’ex governatore De Luca a sporgere querela.

La notizia è stata accolta con favore dal conduttore di ‘Report’ Sigfrido Ranucci, che su Facebook ha scritto: “Questa è l’amministrazione che valorizza e rispetta il ruolo di cane da guardia della democrazia”.

