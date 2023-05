Sanità: Fp Cgil, mobilitati per difendere e valorizzare il SSN

“Salute bene primario collettività. Basta tagli, tornare a investire”

“E’ necessario investire sulla salute come bene fondamentale, in un percorso che parta dalla prevenzione per arrivare alla cura e alla riabilitazione, mettendo in rete tutti i servizi: territorio, ospedale, cure primarie e specialistiche.

Ma non basta: bisogna andare oltre e promuovere la salute nelle scuole, nelle universita’, negli ambienti di lavoro e in famiglia. Si tratta, infatti, di un valore trasversale che attraversa la vita delle persone, delle comunità, e la cui riduzione o assenza mette a rischio le economie e la tenuta sociale”.

Lo ha affermato Andrea Filippi, Segretario Nazionale Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN, alla conferenza nazionale per la sanita’ pubblica, promossa dall’intersindacale di categoria con le associazioni di cittadine e cittadini.

“Oggi purtroppo i modelli si misurano con il fatto che la malattia rappresenta un costo per il sistema pubblico e un profitto per il privato, con una logica che ne determina l’insostenibilità e mette sempre più a rischio il SSN a causa dei continui tagli alle risorse e al personale”, ha osservato Filippi.

“Bisogna costruire un modello che promuova la salute prima della cura, ricomporre la rete dei servizi sociosanitari per non lasciare soli i professionisti che vanno invece sostenuti e valorizzati anche economicamente, frenando la fuga dai servizi pubblici e l’aggravarsi del fenomeno dei ‘gettonisti’, voluto prima di tutto da Regioni ed Aziende”.

Infine, spiega Filippi, “dobbiamo costruire un’alleanza tra tutti gli operatori e con le persone, per una mobilitazione in difesa del SSN pubblico, universale, equo, solidale”, conclude.

