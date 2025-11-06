Sanità, Giorgetti: governo ha fatto cose eccezionali, 7 mld in più

“Anche per rimediare a disastri del pregresso”

Roma, 6 nov. (askanews) – “Quest’anno ci sono più di 7 miliardi, 7 miliardi in più che l’anno scorso. Ora che la domanda sanitaria sia profondamente cambiata e che ovviamente per vari fattori demografici e non solo e che quindi il costo della sanità aumenti, questo è indubbio, ma che questo governo non abbia fatto cose eccezionali, non soltanto per l’ordinario, ma anche per rimediare a disastri del pregresso, tipo il Payback, dove noi siamo intervenuti con un miliardo per non fare fallire migliaia di aziende per il payback del 2018 e intenderemo farlo ovviamente anche per gli anni successivi, perché ovviamente un governo si fa carico di tutto”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione alle commissioni Bilancio riunite di Senato e Camera sulla Manovra.