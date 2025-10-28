Sanità. Il futuro della farmacia passa attraverso le generazioni: tema al centro di Cosmofarma

BOLOGNA – Sarà all’insegna del dialogo tra le generazioni, la 29esima edizione di Cosmofarma Exhibition a BolognaFiere dall’8 al 10 maggio 2026, l’evento annuale dedicato al mondo della farmacia italiana, dell’health care e del beauty care. Come sempre, grande sarà l’attenzione dedicata ai cambiamenti in atto nel settore della farmacia. Il nuovo claim Regeneration/Newgeneration mette al centro il concetto di generazione in tutte le sue declinazioni: dal confronto tra professionisti di età diverse al passaggio di competenze fra generazioni, fino all’emergere di nuovi protagonisti e nuove visioni nel settore. Una continuità generazionale che guarda alla ri-generazione e all’evoluzione del mondo della farmacia. E sarà questo il cuore della riflessione attorno alla quale si svilupperà Cosmofarma Exhibition 2026.

LA FARMACIA CHE SA UNIRE TRADIZIONE E INNOVAZIONE, NATURA E TECNOLOGIA

Un messaggio rappresentato visivamente da un albero, simbolo di vita in tutte le culture e i cui elementi, radici, tronco e rami, simboleggiano rispettivamente la solidità delle basi, la forza che sostiene e la vita che si espande. Le sue radici profonde richiamano il sapere dell’antica professione del farmacista. L’albero, nell’immagine scelta da Cosmofarma 2026, è raffigurato da un Dna che si intreccia con fibre luminose: un equilibrio fra natura e tecnologia che intende richiamare l’idea della farmacia che sa unire tradizione e innovazione, natura e tecnologia e che si rinnova ogni giorno grazie alla passione e al sapere condiviso. Con i suoi 140 convegni, dibattiti e workshop e oltre 230 relatori, l’edizione del 2025 di Cosmofarma Exhibition si è conclusa con oltre 400 aziende partecipanti e 30.501 visitatori, che hanno testimoniato il crescente interesse verso il mondo dell’Health Care, in linea con il trend di crescita del settore della farmacia nel nostro Paese: secondo i dati Iqvia nel 2024 la farmacia in generale in Italia ha realizzato 27,3 miliardi di euro con una crescita del +2,7%. Trai fattori determinanti: innovazione tecnologica, eccellenza delle risorse umane e capacità manageriali.

UN’INIZIATIVA ANNUALE, MA ANCHE UNA PIATTAFORMA ATTIVA TUTTO L’ANNO

Cosmofarma è una grande iniziativa annuale dedicata ai farmacisti, alle aziende, alle istituzioni, agli operatori del settore e agli studenti: nei settori espositivi trova spazio una panoramica completa su prodotti e servizi per il settore farmaceutico, parafarmaceutico e sanitario, la dermocosmetica, prodotti naturali ed alimenti dietetici, i servizi per la farmacia e spazi dedicati al mondo della distribuzione. Ma Cosmofarma Exhibition è anche una piattaforma attiva tutto l’anno per far conoscere o consolidare il proprio brand, per fare business insieme ai principali interlocutori del mercato, per incontrarsi e scoprire i nuovi trend, formarsi e aggiornarsi nei diversi ambiti della professione. È relazione e opportunità, formazione e aggiornamento. Condivisione. In vista dell’appuntamento a BolognaFiere, Cosmofarma organizza un format itinerante a più tappe, denominato Roadshow, per coinvolgere le diverse realtà territoriali in un’ampia riflessione sulle sfide che il settore della farmacia sta vivendo, per incontrare da vicino i farmacisti e le aziende e per creare così un dialogo diretto e costante con i professionisti del settore. Dopo la prima tappa che si è svolta a Genova il 27 settembre, il 30 novembre il Roadshow di Cosmofarma giungerà a Pescara.

VERSO COSMOFARMA EXHIBITION 2026

Mentre si sta costruendo il calendario convegni e workshop 2026, con alcune importanti novità che vedranno i farmacisti in platea protagonisti nella costruzione dei contenuti e il coinvolgimento delle Università, si confermano alcuni appuntamenti oramai irrinunciabili, a partire dalla Business Conference, un momento di confronto e riflessione molto atteso e apprezzato dai professionisti del settore che hanno l’opportunità di lasciarsi ispirare da contributi inediti degli esperti che negli anni si sono alternati: da Paolo Crepet a Massimo Racalcati, da Carlo Cottarelli a Oscar di Montigny , da Guido Stratta fino a Paolo Borzacchiello. A Cosmofarma Exhibition 2026 non mancheranno nemmeno gli appuntamenti classici per accendere il focus su alcuni dei temi di più stretta attualità della farmacia attraverso l’approfondimento mirato, come il Cosmetic Summit, un focus dedicato al mercato e alle tendenze in atto nel mondo della dermocosmetica in farmacia e la Nutraceuticals Conference per fare il punto sul settore della nutraceutica in farmacia grazie a esperti e insight. A questi focus si aggiungerà un inedito appuntamento dedicato al tema della longevity e di come la farmacia può specializzarsi nella preparazione di programmi personalizzati e rappresentare un alleato sempre più importante per la prevenzione verso il cittadino.

LE INIZIATIVE SPECIALI, TEMI CHE CONCENTRANO ESPOSIZIONE E DIVULGAZIONE

Parte integrante di Cosmofarma anche le iniziative speciali, aree focus su temi verticali che concentrano esposizione e divulgazione: per la prossima edizione torna CosmoYoung, iniziativa che sostiene le giovani start-up che si affacciano al canale della farmacia; HubAI, contenitore dedicato al tema dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione in farmacia: uno spazio aperto dove i farmacisti avranno l’opportunità di entrare nel vivo dell’utilizzo dell’AI in farmacia e di tutti gli strumenti digitali. All’interno di HubAI ci saranno diverse attività pensate per consentire al farmacista di entrare in contatto diretto con esperti di questa tecnologia: dalle consulenze one to one per acquisire consigli pratici sull’utilizzo dell’AI alla possibilità di testare soluzioni per semplificare alcune aree di lavoro e confrontarsi per capire come risolvere i propri problemi specifici della propria farmacia grazie all’AI. Si terranno poi workshop in cui il tema dell’AI verrà spiegato in modo semplice e interattivo e verranno mostrati casi di studio di aziende, incluse farmacie, che hanno già integrato l’uso dell’AI con successo. Ultimo, ma non ultimo per importanza, LongevityZone, inedito progetto rivolto ad aziende che hanno come obiettivo la promozione di stili di vita sani e la prevenzione, per vivere più a lungo e in buona salute. Un’area in cui si potranno scoprire soluzioni e prodotti di differenti settori, tutti dedicati a migliorare la qualità della vita delle persone e promuovere la longevità.

NON POSSONO MANCARE I COSMOFARMA AWARDS

Irrinunciabili anche i Cosmofarma Awards, riconoscimenti ad aziende e farmacisti, divisi fra Innovation&research Award, dedicati alle aziende che hanno progettato e realizzato prodotti e/o servizi di rilievo per il mondo della farmacia impiegando energie, ricerca e risorse per innovare il loro settore di riferimento, suddiviso nelle categorie di arredi per farmacie, alimentazione e integratori, management digitale, best sustainable product, tecnologie per la farmacia, dermocosmesi e lifecare; Company Award, che premia, da diversi punti di osservazione, le esperienze aziendali più interessanti tra le più ecosostenibili, le più avanzate digitalmente e quelle a gestione femminile; e gli Special Awards, speciale categoria di premi che vengono riconosciuti e assegnati insieme a partner di Cosmofarma e associazioni di settore. In contemporanea a Cosmofarma si terrà la seconda edizione HealthAbility Experience, 9 e 10 maggio 2026 a BolognaFiere, evento dedicato al cittadino sui temi della salute e del benessere, per vivere meglio e più a lungo.Foto copertina da sito https://www.cosmofarma.com/it/

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it