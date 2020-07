Sanità, il Parlamento Ue chiede un ruolo più forte per l’Europa

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – In un dibattito sulla strategia UE per la sanità pubblica, gli eurodeputati hanno affermato che il COVID-19 dimostra come l’UE abbia bisogno “di più strumenti per affrontare le emergenze sanitarie”.

Una risoluzione sulla strategia dell’UE per la salute pubblica dopo il COVID-19 sarà messa ai voti venerdì pomeriggio, i risultati saranno resi noti alle 18.

Nel dibattito in plenaria con la commissaria per la Salute Stella Kyriakides e il Consiglio, i deputati hanno sottolineato la necessità di trarre le giuste lezioni dalla pandemia. Molti hanno sostenuto la necessità di dare all’UE un ruolo molto più forte nel settore della salute.

